全民權證／緯創 鎖定逾90天
法人看好緯創（3231）第3季營收將因AI伺服器GPU缺料緩解將逐季成長，且新竹AI智慧園區將於第3季完工，預估今年緯創AI伺服器營收占比將提升至雙位數，伺服器比重提升將持續優化獲利能力。
緯創8月營收898.2億元，月增4.2%，年增23.2%，主要是筆記型電腦出貨量增加，8月出貨量為170萬台，月增6.3%。
法人認為，輝達B200A將持續採用UBB通用基板設計，緯創仍為主要供應商；而GB200新架構在compute board用量提升下，整機櫃產值將高於H／B系列伺服器機櫃。
權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如緯創國泰44購01、緯創永豐43購04。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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