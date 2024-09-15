全民權證／元太 挑價內外15%

元太（8069）深耕電子紙領域，在電子貨架標籤（ESL）方面，北美、歐洲、日本市場穩定成長。此外，新竹廠辦以樓地板面積估算仍有六條新產線擴充空間，可因應電子紙、電子閱讀器、ESL成長需求。

法人指出，物聯網普及和零售業數位化發展，持續推動市場成長，預估ESL市場2024年規模達到14億美元，到2034年將達75.9億美元，年複合年均成長率21.4%。法人指出，先前ESL三色轉四色導致庫存高，如今庫存去化近尾聲，加上Walmart導入ESL，其他零售商有望跟進，將使ESL滲透率提升。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如元太元富47購01、元太元大43購05。（元富證券提供）

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