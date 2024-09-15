快訊

海軍艦艇荒嚴重 我購美近岸戰鬥艦失敗

逾期未驗車 造成交通事故逐年攀升

全民權證／元太 挑價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
元太相關權證
元太相關權證

元太（8069）深耕電子紙領域，在電子貨架標籤（ESL）方面，北美、歐洲、日本市場穩定成長。此外，新竹廠辦以樓地板面積估算仍有六條新產線擴充空間，可因應電子紙、電子閱讀器、ESL成長需求。

法人指出，物聯網普及和零售業數位化發展，持續推動市場成長，預估ESL市場2024年規模達到14億美元，到2034年將達75.9億美元，年複合年均成長率21.4%。法人指出，先前ESL三色轉四色導致庫存高，如今庫存去化近尾聲，加上Walmart導入ESL，其他零售商有望跟進，將使ESL滲透率提升。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如元太元富47購01、元太元大43購05。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元太 權證

延伸閱讀

鴻海、技嘉 權證四檔放閃

華碩、奇鋐 權證押長天期

元太獲穆迪 SQS2 優秀永續發展評級 順利籌集首筆30億綠色貸款

面板王朝新篇章！業者拚轉型 電子紙成為新霸主

相關新聞

玉晶光、聯電 認購熱

台股多空震盪，但市場資金仍充沛，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居盤面指標，投資人可參考玉晶光（3406）、聯電...

精銳、亞光 四檔活跳跳

台股上周五盤面上如台灣精銳（4583）、亞光（3019）等個股收紅。發行券商建議，看好機器人、光學概念股相關類股偏多的投...

弘塑、家登 押中長天期

隨著晶片製程進入埃米時代，相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高，台股相關CoWoS、SoIC、CPO等相關設備、製程等...

全民權證／樺漢 二檔有看頭

工業電腦大廠樺漢（6414）8月營收130.68億元，月增11.1%、年增31.7%，創歷史新高，主要受惠智慧製造、智慧...

全民權證／緯創 鎖定逾90天

法人看好緯創（3231）第3季營收將因AI伺服器GPU缺料緩解將逐季成長，且新竹AI智慧園區將於第3季完工，預估今年緯創...

全民權證／元太 挑價內外15%

元太（8069）深耕電子紙領域，在電子貨架標籤（ESL）方面，北美、歐洲、日本市場穩定成長。此外，新竹廠辦以樓地板面積估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。