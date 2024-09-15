全民權證／樺漢 二檔有看頭

工業電腦大廠樺漢（6414）8月營收130.68億元，月增11.1%、年增31.7%，創歷史新高，主要受惠智慧製造、智慧零售與金融等產業客戶對設備更新與服務需求穩定增溫。展望後市，預計本季營收與毛利穩定成長，稅後純益則是高成長，下半年營運將優於上半年，全年營收、毛利與淨利高成長表現。

樺漢累計今年前八月營收達938.66億元，年增22.6%。樺漢目前接單／出貨比值在1.1至1.2左右的水準，在手訂單超過1,500億元，有信心下半年營收、獲利仍持續實現正成長。

投資人可挑選價內外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證進行操作，如樺漢兆豐42購02、樺漢凱基42購01。（兆豐證券提供）

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