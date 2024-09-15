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期貨商論壇／胡連期 後市樂觀

經濟日報／ 記者周克威整理
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）

胡連（6279）為車用連接器供應商，主要產品為汽車端子、線束、保險絲盒等，第3季受惠進入傳統出貨旺季，中國車市銷售暢旺，帶動出貨量成長，8月營收月增11.9%、年增10.7%，顯示市場的強勁需求。

展望第4季，中國政府延續新能源補貼政策，及下半年多款新車發表，皆有望延續出貨動能，整體營運可期。

中國自主品牌滲透率提升，胡連打入多間自主品牌車廠，如比亞迪、吉利、奇瑞等，且高頻高壓連接器除既有客戶外，新增上汽通用，高頻高壓連接器將有望翻倍成長。而北美鏟雪車客戶隨庫存調整結束，第2季新增PCB保險絲盒訂單，營收貢獻有望超過3億元，加上歐洲客戶在新舊訂單加量貢獻下，營運可望穩定成長。

技術面來看，胡連期貨自8月6日以帶下影線長黑K作收，指數止跌反彈回升，並回補8月5日跳空缺口後，進入長達一個月的橫向整理。9月10日以爆量長紅K、突破箱型區間上緣後，盤勢再度轉為多方，並以5日均線作為支撐，當前觀察指數是否能突破2022年歷史新高價位，若成功突破則有利技術面發展，配合基本面上，國外訂單營收可望增加，帶動營收提升，再加上汽車智能化普及狀況下，高頻高壓連接器也有望翻倍成長，因此，整體有利樂觀看待胡連期貨後市。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 營收 胡連

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