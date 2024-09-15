期貨商論壇／黃金期 長線閃亮

市場經濟數據好壞交雜，日前公布的美國PMI數據及非農就業指數，反映出市場的複雜性，部分行業仍顯示出增長潛力，展現出經濟的韌性，儘管某些指標顯示經濟放緩的跡象，但無法具體明確經濟可能面臨更嚴峻的挑戰。

因此，對於聯準會降息2碼的信心似乎不足，導致美元指數由弱轉強，這可能會壓抑黃金期貨的走勢。

然而，過去的數據顯示，當聯準會即將開啟降息周期時，黃金價格通常會受到避險需求的支撐，為金價提供有利的基礎。

籌碼面觀察，CFTC非商業交易人的持倉淨部位自8月來顯著上升，非商業交易人對市場的偏多布局延續，目前淨多方部位達到28.7萬口，處高峰水位，顯示對長期走勢看法仍然相當樂觀。此外，根據全球最大的黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據，至9月12日，其黃金持有量在866.1公噸，自6月以來，多單部位持續增加，進一步凸顯市場籌碼的偏多趨勢。

華南期貨分析師葉立民認為，全球投資人引頸期盼美國聯準會的利率公布，在此之前就籌碼分析結果，仍有維持偏多發展的支撐力道。儘管短期內黃金可能面臨壓力，但長期的多頭格局仍將持續，若後續聯準會開始採取降息循環，進一步吸引投資者的關注與投入，將有利於支撐黃金期貨的走高。（華南期貨提供）

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