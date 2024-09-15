台指期 震盪盤堅格局

台股上周五（13日）上漲106點、漲幅0.49%、收在21,759點，周線止跌收紅。期貨商建議，由於行情轉向短線彈升，不過量能依舊不振，因此預期台指期將走震盪盤堅格局。

台指期上周五上漲117點、至21,820點，正價差為60.35點。籌碼面部分，三大法人買超32.8億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加860口至6,065口，其中外資淨空單增加1,410口至31,780口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加2,311口至11,037口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為19,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

元富期貨認為，台股上周五開高震盪走低後一度翻黑，午盤後低接買盤進場，終場上漲106點，收復半年線，但市場觀望氣氛濃厚，主因在於中秋節假期因素，買盤暫時縮手，在本周四美國聯準會的利率決策會議結果出爐之前，盤勢將暫時進入整理階段。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.14，VIX指數下降1.6至23.78。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額1.26億元。選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股重回月線上下震盪，目前台股波動率持續走低，短線以保守震盪看待台股。