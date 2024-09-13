快訊

慎防大雷雨！中秋節「東雨西晴」 吳德榮：下周2擾動注意颱風動向

影／涉京華城圖利重金交保！黃景茂不到4小時湊足500萬

聽新聞
0:00 / 0:00

旺矽、穎崴 四檔威風

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片

AI晶片測試需求上升，帶動旺矽（6223）、穎崴（6515）營運。旺矽受AST帶動，2025年設備業務恢復雙位數成長；穎崴的Hyper Socket可解決錫球汙損問題，評估其應用可由車用拓展至HPC。權證發行商表示，可挑旺矽與穎崴相關認購權證操作。

旺矽今年半導體展推出AST／Thermal／LED業務設備，目前CPO相關AST設備正與大客戶進行初期開發階段，正向看待AST業務未來展望。此外，子公司長洛國際主要提供終端客戶機台銷售與售後服務，亦將受惠於AST 業務帶動。

旺矽、穎崴相關權證
旺矽、穎崴相關權證

旺矽今年公司目標提升VPC及MEMS PCB自製率達50%以上，因目前產品設計難度提升，為了提供客戶更良好的服務，將與客戶共同設計開發，未來PCB生產將整合於湖口廠，提升生產效率。PCB自製為公司既有團隊研發製造，相關費用不會大幅增加，在產品自製率提升並減少外購下，將帶動VPC、MEMS產品毛利率提升。

穎崴明星產品Hyper Socket優勢在晶片錫球與探針間加上一層CRS（conductive robber sheets）保護探針與錫球，可解決錫球汙損問題，HPC等大封裝應用晶片可望於未來兩年陸續導入；公司也持續提升測試座探針自製率，預期今年底可達50~60%，有利其成本組合持續改善。

穎崴兩大主力客戶HPC晶片出貨將持續放大，且OSAT測試產能建置與測試時間也陸續提升，FT Socket明年成長動能將持續；以及Gaming GPU業務低谷已過，且今年下半年至明年進入新品放量期，2024至2025年成長動能無虞。

權證發行商建議，看好旺矽、穎崴後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的商品入手。

延伸閱讀

揚博法說會／因應 PCB 東南亞設廠 將在泰國設服務據點

半導體股8月營收出爐 法人首選這七檔

轉型升級 中小型PCB廠課題

精成科技旗下ELNA馬來西亞PCB新廠今日落成 強攻伺服器

相關新聞

旺矽、穎崴 四檔威風

AI晶片測試需求上升，帶動旺矽（6223）、穎崴（6515）營運。旺矽受AST帶動，2025年設備業務恢復雙位數成長；穎...

華通、臻鼎 押長天期

台股在美股震盪中，行情也持續起伏，市場焦點轉向基本面，其中，第3季為傳統旺季的華通（2313）、臻鼎-KY（4958）等...

全民權證／大立光 挑逾60天

大立光（3008）受惠蘋果發表iPhone 16系列新機，8月營收突破70億元大關，月增29.1%，年增54.2%，優於...

全民權證／家登 二檔熱呼呼

家登（3680）第3季展望樂觀，客戶對於DIFFUSER及FOUP拉貨能強勁，加上新產能開出，得以滿足客戶需求。EUV ...

全民權證／世芯 選價內外15%

世芯-KY（3661）替美系IDM客戶代工Gaudi系列產品，已於6月開始貢獻營收，2025年Gaudi營收有上修空間；...

最牛一輪／台燿績優 群益42叫好

台燿（6274）8月合併營收22.11億元，月增3.32%，年增59.94%；累積今年前八月合併營收144.90億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。