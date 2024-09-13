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全民權證／家登 二檔熱呼呼

經濟日報／ 記者周克威整理
家登相關權證
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家登（3680）第3季展望樂觀，客戶對於DIFFUSER及FOUP拉貨能強勁，加上新產能開出，得以滿足客戶需求。EUV POD方面表現也不錯，台系客戶上半年僅拉貨約2,500顆，第3季有望單季拉貨量超過2,000顆。

法人表示，市場看好家登第3季營收可達20.9億元，季成長19.4%、年成長56.7%，而家登母公司毛利率將持續攀升，且子公司設備也將出貨，回沖毛利率，因此，維持預估整體毛利率將攀升至49%，稅後淨利預估為創新高的5億元，季成長76.7%，年成長194.1%，每股純益（EPS）為5.3元。

權證發行商建議，投資人若看好家登後市股價表現，建議可利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的長天期商品，透過靈活操作參與行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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