9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲106.40點，收21759.65點。9月電子期收1167.70點，上漲4.35點，正價差3.08點；9月金融期收2030.00點，上漲6.60點，逆價差1點。

9月電子期以1167.70點作收，上漲4.35點，成交358口。10月電子期以1170.00點作收，上漲5.00點，成交38口。

電子現貨以1164.62點作收，上漲4.20點；9月電子期貨與現貨相較，正價差3.08點。

9月金融期以2030.00點作收，上漲6.60點，成交399口。10月金融期以2033.80點作收，上漲7.20點，成交21口。

金融現貨以2031.00點作收，上漲7.73點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差1點。實際收盤價以期交所公告為準。