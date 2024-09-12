台積、大立光 四檔搶鏡

上市櫃公司8月營收已全數出爐。隨iPhone 16系列推出，統整iPhone供應鏈的相關廠商營收，包括台積電（2330）、大立光（3008）等表現亮眼，法人建議相關權證可伺機布局。

台積電8月合併營收2,508.66億元，月減2.4%，但去年同期成長逾三成，且為歷年同期新高、也是單月次高；指標廠大立光8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，並已連續六個月遞增。

法人也看好鏡頭供應商如大立光和玉晶光將因客戶採用潛望式鏡頭及超廣角鏡頭而受益；此外，隨著Wi-Fi 7升級和高階機種比例提高，受益於需求的增加和新技術的應用，法人預估2025年台積電、鴻海等供應鏈廠商的iPhone相關營收貢獻將逐步攀升，嘉惠相關業者長線的基本面表現。

在iPhone出貨量方面，市場法人預估，今年下半年零組件供應鏈對iPhone 16系列的備貨量將達到8,500萬至9,000萬支，較去年小幅增長；2025年將增長7%至2.4億支，主要受益Apple Intelligence和生成式AI功能刺激帶動，有望縮短當前平均約40至41個月的換機周期。

值得注意的是，外傳蘋果2025年將考慮採用2奈米晶片，iPhone 17系列有機會將成為首批使用機種。法人指出，隨蘋果有望成為第一個2奈米開案的客戶，其所產生的示範效應，將吸引其他科技大咖採用，對於台積電2奈米製程滲透率的提高，將產生正面效應。

權證發行商建議，看好台積電、大立光等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。