信驊、高力 選逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

美科技股強彈，帶動台股昨（12）日收復5、10日線，信驊（5274）、高力（8996）兩檔人工智慧（AI）概念股積極表態，蔚為盤面強勢指標，發行券商建議，短多投資人若看好後市，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，受惠通用型及AI伺服器需求更強，預期信驊第3季營收可望季增逾三成，毛利率同步攀升，第4季營收維持高檔不墜，毛利率進一步季增，主要在於產品組合優化效益減緩及Emulex Pilot存貨干擾有所緩解。

信驊、高力相關權證 圖／經濟日報提供
信驊、高力相關權證 圖／經濟日報提供

針對輝達（NVIDIA）下一代Blackwell產品遞延出貨，信驊預期GB200A將取代B100，GB200A、GB200 NVL 36及72的每機櫃遠端伺服器管理晶片（BMC）使用量甚至分別增至39、49、87顆，意即相同運算效能下，總BMC需求數量更高。法人看好信驊未來三年通用型伺服器出貨量年複合成長率4.5%，AI伺服器出貨量年複合成長率則達50%，並為GB時代IC設計領域的主要受惠者。

高力8月營收增至4.5億元，月增24.3%，年增13.9%，主要反映大客戶Bloom Energy需求回復、液冷Manifold出貨隨QD供給改善而持續上揚等，法人預期產品組合改善有助第3季毛利率較前季提升。

展望2025年，法人表示，預期高力隨熱泵市場逐步回溫、其餘板式產品穩健成長、Bloom Energy資料中心供電系統訂單帶動燃料電池出貨，以及液冷業務既有客戶外，將有新ODM出貨放量，營運展望樂觀，規畫於台灣、中國大陸擴產，並於泰國建置新廠。

權證發行商建議，看好短多的投資人可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

伺服器 信驊

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