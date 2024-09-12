全民權證／安勤 押價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
安勤相關權證 圖／經濟日報提供
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安勤（3479）營運谷底已過，下半年營收逐季成長，且2025年不管在醫療、工業和零售方面都有成長性，法人首度給予「買進」的投資建議。

法人分析，醫療、工業與零售業務將成為安勤增長動力。醫療新專案自2024年7月已開始出貨，預計2025年需求將倍增；工業業務上，中國車廠自動化需求是業務核心，已簽訂項目預計最快在2024年第4季始出貨，出貨高峰落在2025年。零售業務增長則來自日系餐飲客戶的點餐系統，已於2024年6月在日本和中國北京試營運，預計會擴展至中國其他地區、東南亞和台灣，訂單能見度高且量體大，後市可期。

看好安勤後市的投資人，可挑價內外20%以內、剩餘天數超60天以上權證介入。（群益金鼎證券提供）

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