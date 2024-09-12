全民權證／昇達科 二檔有戲
昇達科（3491）第2季營收6.48億元，季增49.4%，年增72.1%，低軌道衛星產品則持續出貨，營收占比自第1季的33%提升至第2季的44%。今年前八月累積低軌道衛星相關營收已約6.3億元，預期下半年將持續滿足客戶訂單需求，並驅動第3、4季營收持續季增。
法人對昇達科2025至2026年營收展望樂觀，低軌道衛星客戶衛星發射數量與出貨品項持續增加。產能方面，昇達科除越南新廠與台灣擴增產能預計第4季量產外，也將因應客戶需求建置泰國廠，降低客戶地緣政治風險疑慮；天線業務與5G微波回傳業務也持續成長。
權證發行商建議，投資人若看好昇達科後市表現，可挑選價內外15%、有效天期180天以上的商品入手。（凱基證券提供）
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