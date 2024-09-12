全民權證／鴻海 瞄準逾90天

鴻海（2317）受惠蘋果新機進入拉貨旺季，加上伺服器業務強勁成長，法人看好第3季營收可望季增、年增將近三成幅度，第4季持續季增高個位數百分比，單季營收衝上2.1兆元歷史新高規模。

供應鏈調查顯示，目前輝達（NVIDIA）B200伺服器目前良率約90%至95%，為滿足明年客戶強勁需求，恐取消B100以騰出CoWoS-L產能，所幸近期AWS、Meta積極拉高H100/H200系列伺服器訂單，加上GPU供給舒緩，身為H200組裝代工廠之一的鴻海將可受惠。鴻海在下一世代GB200伺服器取得先機，並握有較高代工份額，雖然量產時程略有遞延，但法人預計今年第4季可開始小量出貨。投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，參與短多行情。（元大證券提供）