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期貨商論壇／輕原油期 保守看待

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。 路透
原油示意圖。 路透

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OPEC最新月報預估今年全球石油需求年增每日203萬桶，較8月報告預估的211萬桶下修約8萬桶，為第二度下修今年全球石油需求展望，主要為考量中國近期數據顯示景氣持續低迷；加上美國8月非農新增就業人數報14.2萬人，低於經濟學家預期的16.5萬人，顯示勞動力市場正在放緩，加上北半球夏季駕駛高峰期結束，市場憂慮國際原油需求將下滑，宜保守看待輕原油價格表現。

OPEC+於5日決議會員國每日額外減產220萬桶措施，原定自10月起分階段收回，將延後兩個月至12月實施，並表示如有需要會繼續往後延。

美國8月CPI年增2.5%符合市場預期，通膨連續五個月降溫。占全美產量15%的墨西哥灣區受到二級颶風「弗朗辛」影響，該區約39%的原油開採處於停擺狀態引發原油生產中斷疑慮，使得10月交割輕原油期貨11日擺脫前一天觸及的逾兩年低點上漲2.4%，以每桶67.31美元做收。

在原油供需數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，9月6日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少一座至582座，為連續第四周減少。美國商用原油庫存在連續三周下降後，6日當周較前周增加83萬桶但低於市場預期的增加99萬桶且較過去五年平均值低4%。

（國泰期貨提供）

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