期貨商論壇／廣達期 利多加持

經濟日報／ 記者王皓正整理
輝達概念指標股之一的廣達8月營收1,451.77億元，創今年來新高。 記者吳康瑋／攝影
輝達概念指標股之一的廣達8月營收1,451.77億元，創今年來新高。 記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）概念指標股之一的廣達（2382）8月營收1,451.77億元，創今年來新高。展望未來，廣達稱在伺服器方面隨著上游供料問題緩解，AI伺服器營收三位數成長、整體伺服器營收雙位數成長的看法不變；車用部分，在電動車ADAS自駕系統以及傳統燃油車皆有布局，目前看法維持全年雙位數成長。投資人不妨可以留意廣達期（DKF）做相關操作。

執行長黃仁勳稱新一代AI晶片Blackwell需求強勁，熱門晶片產品的供應有限，無法滿足需求，而廣達為輝達AI伺服器主要供應商。另外，新聞平台Semafor報導稱美國政府正在考慮取消禁令，允許輝達向沙烏地阿拉伯供應先進晶片，協助沙國訓練並運行最強大的AI模型。

OpenAI傳將在未來兩周內推出名為「Strawberry」的AI模型，廣達將迎最強推理型AI大單。微軟為OpenAI獨家雲端供應商，微軟伺服器代工廠廣達將同步受惠。報導指出，OpenAI新AI模型Strawberry與其他對話式AI不同，具備獨特的推理能力，可在回應問題前，先進行思考，而非立即作答，也就是說，AI能進行深入的網路研究後，再獨立生成回答，這是現有的對話式AI無法實現的功能。Strawberry在對大規模數據進行預訓練後，推理能力將顯著增強，更適合處理目前商用AI模型無法解答的棘手科學和數學問題。

（群益期貨提供）

AI 伺服器 廣達

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