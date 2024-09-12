台指期衝高 轉正價差

股期雙市昨（12）日反彈吐悶，指數齊步開高走紅。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加2,643口、攀升至3萬口，展望盤勢，行情延續震盪格局，但留意量能未能明顯放大，多方動能延續性仍有疑慮。

美股周三開盤後一度走低，不過後續輝達（NVIDIA）帶領美股V轉強彈，AMD 、AVGO、Arista分別上漲7.92%、6.79%、4.95%，四大指數同步收高。台指夜盤同樣受到激勵出現落底反彈，高低點落差一度達900點。

過去幾周由於台股狹幅整理，21,300至21,400密集成交區累積套牢賣壓，而10日大盤回測已經消耗部分賣壓，加上夜盤由輝達帶動整體電子股信心回溫，昨天台股加權指數與櫃買指數開高走高震盪至尾盤，類股動態一致性較高。加權指數昨天終場上漲622點，收在21,653點。

期貨部分，台指期昨天上漲705點至21,711點，價差方面，正價差為57.75點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超482.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5,205口，其中，外資淨空單增加2,643口至30,370口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加7,037口至8,726口。

永豐期貨指出，指數部分由於夜盤已經消耗多數上漲動能，因此權值股昨天開高後基本維持震盪格局，不過留意指數量能未能明顯放大，多方動能延續性仍有疑慮。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股昨天量價齊揚吞噬9月4日開盤位置，目前將挑戰上方空方壓力缺口，短線台股以震盪保守看待。