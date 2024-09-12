聽新聞
0:00 / 0:00

台指期衝高 轉正價差

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

股期雙市昨（12）日反彈吐悶，指數齊步開高走紅。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加2,643口、攀升至3萬口，展望盤勢，行情延續震盪格局，但留意量能未能明顯放大，多方動能延續性仍有疑慮。

美股周三開盤後一度走低，不過後續輝達（NVIDIA）帶領美股V轉強彈，AMD 、AVGO、Arista分別上漲7.92%、6.79%、4.95%，四大指數同步收高。台指夜盤同樣受到激勵出現落底反彈，高低點落差一度達900點。

過去幾周由於台股狹幅整理，21,300至21,400密集成交區累積套牢賣壓，而10日大盤回測已經消耗部分賣壓，加上夜盤由輝達帶動整體電子股信心回溫，昨天台股加權指數與櫃買指數開高走高震盪至尾盤，類股動態一致性較高。加權指數昨天終場上漲622點，收在21,653點。

期貨部分，台指期昨天上漲705點至21,711點，價差方面，正價差為57.75點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超482.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5,205口，其中，外資淨空單增加2,643口至30,370口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加7,037口至8,726口。

永豐期貨指出，指數部分由於夜盤已經消耗多數上漲動能，因此權值股昨天開高後基本維持震盪格局，不過留意指數量能未能明顯放大，多方動能延續性仍有疑慮。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股昨天量價齊揚吞噬9月4日開盤位置，目前將挑戰上方空方壓力缺口，短線台股以震盪保守看待。

台股 期貨

延伸閱讀

AI、半導體族群回神 法人樂觀看待光輝10月行情

9月台指期漲705點

台股大彈622點收21,653點 台積電漲43元收940元

北富銀數位理財規模跳躍成長 台股ETF奈米二號年增168%

相關新聞

信驊、高力 選逾三個月

美科技股強彈，帶動台股昨（12）日收復5、10日線，信驊（5274）、高力（8996）兩檔人工智慧（AI）概念股積極表態...

台積、大立光 四檔搶鏡

上市櫃公司8月營收已全數出爐。隨iPhone 16系列推出，統整iPhone供應鏈的相關廠商營收，包括台積電（2330）...

全民權證／安勤 押價內外20%

安勤（3479）營運谷底已過，下半年營收逐季成長，且2025年不管在醫療、工業和零售方面都有成長性，法人首度給予「買進」...

全民權證／昇達科 二檔有戲

昇達科（3491）第2季營收6.48億元，季增49.4%，年增72.1%，低軌道衛星產品則持續出貨，營收占比自第1季的3...

全民權證／鴻海 瞄準逾90天

鴻海（2317）受惠蘋果新機進入拉貨旺季，加上伺服器業務強勁成長，法人看好第3季營收可望季增、年增將近三成幅度，第4季持...

最牛一輪／中砂利多 凱基43拉砲

中砂（1560）8月營收5.86億元，月減7.71%、年增5.43%，寫歷年同期次高。明星產品鑽石碟部分，供應2奈米製程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。