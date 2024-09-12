9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲622.25點，收21653.25點。9月電子期收1164.05點，上漲49.80點，正價差3.63點；9月金融期收2023.40點，上漲10.20點，正價差0.13點。

9月電子期以1164.05點作收，上漲49.80點，成交1150口。10月電子期以1165點作收，上漲49.55點，成交 44口。

電子現貨以1160.42點作收，上漲42.74點；9月電子期貨與現貨相較，正價差3.63點。

9月金融期以2023.40點作收，上漲10.20點，成交717口。10月金融期以2026.60點作收，上漲9.60點，成交27口。

金融現貨以2023.27點作收，上漲11.88點；9月金融期貨與現貨相較，正價差0.13點。實際收盤價以期交所公告為準。