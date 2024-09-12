美股揚激勵台股早盤漲逾500點 台積電漲39元開936元

台股12日開盤指數為21,373.64點，上漲342.64點，早盤漲逾500點，最高來到21,563.25點。台積電（2330）開盤價936元，上漲39元。

群益投顧表示， TSM大漲4.8%也被認為與川普辯論會居於劣勢有關，但中秋節前效應使成交量低迷，不利於大盤立即挑戰9月4日的缺口壓力。量能不足是中秋節前交易的難關所在，若反彈過程還是縮量，就不宜放大部位，可以趁反彈調節，再擇優換股操作； 並保留部分現金，靜待下周FOMC確認方向後做運用。

操作題材可留意：

1.汽車零組件旺季將至─法蘭克福汽車零配件展覽會於10日至14日正舉行，相關類股包含東陽（1319）、帝寶（6605）、耿鼎（1524）、胡連（6279）、智伸科（4551）等在9月表現相對抗跌。車用零組件廠商下半年將迎旺季，特別是北美由於氣候影響，對AM零組件的需求會顯著增長。

2.矽光子持續發光─矽光子可以協助高速運算並提高能源效率，成為AI世代新顯學。雖然半導體展落幕，但大廠結盟動作不斷，這次超微攜手元澄半導體與先發電光、英特爾與高塔半導體合作皆引發關注。矽光子題材受青睞輪漲成為盤面的焦點，聯亞（3081）漲太多被處置，昨日眾達-KY（4977）、創威（6530）衝上漲停。

周三（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,861.71點，上漲124.75點、漲幅0.31%；S&P500指數上漲1.07%；那斯達克指數上漲2.17%；費半指數上漲4.9%。台積電ADR漲4.8%，收在170.23美元，較台北交易溢價高達21.5%。

科技股反攻，抵銷投資人早盤因對通膨數據略高而澆熄降息2碼指望所引發的失望賣壓。輝達（NVIDIA）大漲逾8%，創六周來最大漲幅。微軟大漲2.1%，彭博報導，OpenAI正在商談以1,500億美元的估值向投資人籌集65億美元。

周三公布的消費者物價指數顯示，8月剔除食品和能源成本的核心通膨率意外上升，不過整體通膨年增率放緩至低於預期的2.5%。這份報告至關重要，因為聯準會（Fed）預料將在下周開始降息，而投資人仍在試圖確定Fed會以多快的速度放鬆政策。這份報告發布後，投資人削減對Fed將大幅降息啟動寬鬆政策的押注。根據CME FedWatch工具，交易商將Fed降息25個基點的機率從周二的66%升至85%，降息50個基點的機率從一天前的34%降至15%。

美國公債殖利率上升，美國10年期公債殖利率周三收在3.653%。經常隨Fed短期利率預期波動的2年期公債殖利率走高，收在3.643%。

三大法人周三集中市場合計賣超63.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超85.1億元，投信買超68.4億元，自營商（自行買賣）買超9.5億元，自營商（避險）賣超56.5億元。

永豐期貨說，台指期上漲1點至21,006點，逆價差為25點。籌碼面部分，三大法人賣超63.74億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加417口至2,951口，其中，外資淨空單增加762口至27,727口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少142口至1,689口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在22,300點，月賣權最大OI落在21,050 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97升至1.07。VIX指數上升0.34至28.5。外資台指期買權淨金額0.34億元 ; 賣權淨金額1.53億元。整體選擇權籌碼面中性。