華碩、奇鋐 權證押長天期

今年下半年商用電腦可望出現換機潮，且疫情期間購買的電腦已近汰換潮、微軟Windows 10將於第4季終止服務等多重題材發酵，法人看好AI PC將為相關品牌廠、供應鏈帶來營運大埔丸，華碩（2357）、奇鋐（3017）等概念股有機會受惠，投資人可透過權證商品布局。

華碩第2季PC出貨量優於預期，且預估第3季將季增15%至20%，主要由AI PC新機貢獻。市場樂觀看待PC市場將於今年下半年開始進入成長周期，預估2024年AI PC滲透率達19%，出貨量約4,715萬台，隨著AI PC第三方軟體與硬體整合到位以及後續殺手級應用出現，AI PC有望於2025年加速滲透至消費端，預估出貨量將成長至9,915萬台，年成長高達110.3%，華碩等PC廠營運將持續回升。

AI應用需求大增，散熱廠商也備受重視。散熱整合性設計廠奇鋐是國內最大營收規模散熱業者，第3季隨著3DVC及水冷板持續出貨，公司指引預估營收季增7%至12%，毛利率區間23%至23.7%，本國投顧法人預估其第3季營收180億元，季增9%，毛利率23.5%，稅後純益20.52億元，年成長44%，EPS估計可達5.35元。

奇鋐競爭優勢有三，首先針對伺服器客戶提供「風扇+散熱器+機殻」整體熱流設計，一站式購足滿足客戶，第二，風扇及散熱器產能業界最大，第三自動化程度高。因此近年不斷於白牌伺服器取得更多客戶且既有客戶滲透率提升，伺服器產值及獲利能力持續提升，伺服器機殻加上散熱占營收比重達33%，下半年成長動能來自AI，毛利率有望隨產品組合優化及自動化比重增加成長。若看好華碩、奇鋐後市，可挑價內外15%以內、有效天期超過三個月權證介入。