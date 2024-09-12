鴻海、技嘉 權證四檔放閃

輝達H200在市場轉換需求持續提升，預期可填補下一代新平台遞延出貨的缺口，下半年將成為輝達AI晶片供貨主力，市場看好鴻海（2317）、技嘉（2376）等供應鏈營運將受惠下，權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與個股走勢。

鴻海是生成式AI伺服器垂直與水平整合的全方面廠商，市場看好今、明年營運可望連年成長，8月營收月減4.2%、年增32.8%，符合市場預期，其中雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品類月對月為持平表現；消費智能產品類別因接近客戶新舊產品的轉換期，月對月為衰退的表現。

鴻海、技嘉相關權證

展望2024年，市場預估全年營收6.7兆元，年增9.1%，毛利率6.48%，營業利益率3.1%，歸屬母公司純益1,637.3億元，年成長15.2%，每股純益（EPS）11.8元。市場看好鴻海2025年營收8.1兆元，年成長21.7%，毛利率6.06%，營業利益率3.1%，歸屬母公司純益2,094.5億元，年成長27.9%，EPS上看15.1元。

技嘉第2季獲利年增翻倍，上半年賺贏去年全年，其中，第2季AI占比逾五成，毛利率達10.8%，當中AI伺服器小幅搭配水冷，出貨附加價值提升，即使人事費用增加，營業利益仍年增292%，加上業外匯兌貢獻，稅後純益29.6億元，季增46%、年增233%，EPS為4.66 元，營收、獲利優於預期。

展望第3季，主要動能為AI，市場預期8~9月營收再創新高；中高階顯卡預期9月供給轉趨順暢，配合黑神話銷售暢旺，預期第3季板卡出貨季增中高個位數，此外RTX50預計延至明年第1季推出，將帶動40系列下半年銷售維持高檔下，看好單季營收有望再創歷史新高，毛利率估10.7%，本業獲利年增253%中，市場估今年EPS上看16.7元。看好鴻海、技嘉後市的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期超過120天的權證入手。