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全民權證／長榮航 選逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
長榮航相關權證
長榮航相關權證

長榮航（2618）8月營收持續攀升至199.2億元，連三個月締造歷史新猷，法人預期9月仍有佳績可期，第3季營收可望季增6%、年增10%，吸引外資及投信買盤湧進，股價收復所有均線。

法人分析，長榮航8月營收繳出亮麗成績單，主要在貨運營業務受惠經濟好轉、人工智慧（AI）出貨，推升貨運價格飆升，加上新引進一架777F，推升單月貨運營收年增近五成。客運方面，拜暑假旺季效應，長榮航延續高票價及載客率態勢，法人評估今年上半年載客數已優於疫情前約5%幅度，優於整體市場表現，顯示公司市占率持續提升。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收 長榮航

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