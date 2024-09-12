全民權證／京鼎 挑價內外15%

京鼎（3413）受惠三星、SK海力士、美光衝刺高頻寬記憶體（HBM）技術開發及產能擴充，最快明年量產HBM4晶片，供應輝達（NVIDIA）等AI晶片大廠，帶動京鼎CVD、蝕刻出貨，預期成長態勢持續至2025年。

京鼎近期基本面展現強勁態勢，8月營收16.13億元，創新高，月增16.7%，並較去年同期成長55.5%。累計前八月營收100.39億元，年增16.4%。京鼎8月營收成長主要來自客戶需求增加，隨中國大陸客戶延續積極拉貨動能，又迎來美系半導體設備廠大客戶委外大單，已進入交貨旺季，訂單能見度上看至2025年。權證發行商表示，投資人如看好京鼎，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（元富證券提供）

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