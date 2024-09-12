快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

全民權證／京鼎 挑價內外15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
京鼎相關權證
京鼎相關權證

京鼎（3413）受惠三星、SK海力士、美光衝刺高頻寬記憶體（HBM）技術開發及產能擴充，最快明年量產HBM4晶片，供應輝達（NVIDIA）等AI晶片大廠，帶動京鼎CVD、蝕刻出貨，預期成長態勢持續至2025年。

京鼎近期基本面展現強勁態勢，8月營收16.13億元，創新高，月增16.7%，並較去年同期成長55.5%。累計前八月營收100.39億元，年增16.4%。京鼎8月營收成長主要來自客戶需求增加，隨中國大陸客戶延續積極拉貨動能，又迎來美系半導體設備廠大客戶委外大單，已進入交貨旺季，訂單能見度上看至2025年。權證發行商表示，投資人如看好京鼎，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收

延伸閱讀

涉嫌對陸洩漏晶片技術 三星前高管和前首席研究員被捕

全球AI熱 日經：SK海力士和三星尋求與台供應鏈建立更密切關係

SK海力士社長金柱善：將攜手台積電生產HBM4

台積電、美光為何買群創、友達廠房？牽動面板雙虎轉型與半導體新局…看懂背後深意

相關新聞

台指期 短線操作為宜

股期雙市昨（11）日開高走低，指數齊步多空震盪。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單增加762口、攀升至2.7...

權民搶百萬起跑 三亮點

經濟日報第15屆「權民搶百萬」正式啟動。由於本屆活動具有「豐富好禮、專家分享、素人分享」等三大亮點特色，昨（11）日正式...

壯大權證市場 券商總動員

台灣的權證市場發展，至今已超過20年了。期間隨著發行券商愈來愈多、發行商造市愈趨完善，加上政府政策的力挺支持，以及投資大...

鴻海、技嘉 權證四檔放閃

輝達H200在市場轉換需求持續提升，預期可填補下一代新平台遞延出貨的缺口，下半年將成為輝達AI晶片供貨主力，市場看好鴻海...

華碩、奇鋐 權證押長天期

今年下半年商用電腦可望出現換機潮，且疫情期間購買的電腦已近汰換潮、微軟Windows 10將於第4季終止服務等多重題材發...

全民權證／川湖 二檔有潛利

川湖（2059）第2季主要受惠於稼動率與產品組合轉佳，毛利率69.63%，大幅優於市場預期，歸屬母公司純益14.56億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。