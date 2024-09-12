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全民權證／川湖 二檔有潛利

經濟日報／ 記者周克威整理
川湖相關權證
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川湖（2059）第2季主要受惠於稼動率與產品組合轉佳，毛利率69.63%，大幅優於市場預期，歸屬母公司純益14.56億元，季增5%、年增103.7%，每股純益（EPS）15.28元。

展望第3季，市場預估單季營收27.4億元，季增9.1%、年增92.9%，毛利率65.10%，歸屬母公司益12.5億元，EPS約13.1元。市場預估川湖全年營收101.3億元，年成長75.8%，毛利率66.01%，歸屬母公司純益54.6億元，年成長102.1%，EPS為57.3元。2025年營收有望來到121億元，年成長19.4%，毛利率65.90%，歸屬母公司純益57.2億元，年成長4.6%，EPS上看60元。權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天期以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

EPS 毛利率

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