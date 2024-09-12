權民搶百萬起跑 三亮點

經濟日報第15屆「權民搶百萬」正式啟動。由於本屆活動具有「豐富好禮、專家分享、素人分享」等三大亮點特色，昨（11）日正式鳴槍起跑後，各項活動也將逐一展開，宣示台灣的權證市場將邁入嶄新紀元。

經濟日報社長劉永平於啟動記者會致詞時指出，本屆「權民搶百萬」活動具有三大亮點，包括：一、「激勵交易，豐富好禮」。為激勵投資人參與權證交易競賽，本屆權民搶百萬準備多項獎品，有機票、飯店住宿券，百貨禮券等，吸引不同族群共襄盛舉，積極參加權證競賽活動。

第二個亮點是「專家分享，共創雙贏」。除了邀請券商專家錄製Podcast分享操作權證的技巧，包括如何挑選標的等，並透過報導、社群分享，深入解析權證特性，教導新手、小資族如何看準方向。

第三個亮點為「素人分享，以小博大」。活動進行期間，將專訪素人或KOL，分享過去參賽及投資權證的寶貴經驗，並探討權證避險、資金控管，如何小金謀大利，並有機會獲得高額績效獎金。

昨日親臨與會的來賓，除金管會主委彭金隆外，還有相關證券主管機關及周邊單位，包括：證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所總經理陳德鄉、及券商公會秘書長簡宏明等。