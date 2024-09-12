快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

聽新聞
0:00 / 0:00

權民搶百萬起跑 三亮點

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

經濟日報第15屆「權民搶百萬」正式啟動。由於本屆活動具有「豐富好禮、專家分享、素人分享」等三大亮點特色，昨（11）日正式鳴槍起跑後，各項活動也將逐一展開，宣示台灣的權證市場將邁入嶄新紀元。

經濟日報社長劉永平於啟動記者會致詞時指出，本屆「權民搶百萬」活動具有三大亮點，包括：一、「激勵交易，豐富好禮」。為激勵投資人參與權證交易競賽，本屆權民搶百萬準備多項獎品，有機票、飯店住宿券，百貨禮券等，吸引不同族群共襄盛舉，積極參加權證競賽活動。

第二個亮點是「專家分享，共創雙贏」。除了邀請券商專家錄製Podcast分享操作權證的技巧，包括如何挑選標的等，並透過報導、社群分享，深入解析權證特性，教導新手、小資族如何看準方向。

第三個亮點為「素人分享，以小博大」。活動進行期間，將專訪素人或KOL，分享過去參賽及投資權證的寶貴經驗，並探討權證避險、資金控管，如何小金謀大利，並有機會獲得高額績效獎金。

昨日親臨與會的來賓，除金管會主委彭金隆外，還有相關證券主管機關及周邊單位，包括：證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所總經理陳德鄉、及券商公會秘書長簡宏明等。

權證 董事長

延伸閱讀

資產管理中心擬落腳高雄 羅達生拚與中央合作招商

金管會主委彭金隆擬設金融特區 發揮地方特色

亞洲資產管理中心金融特區設置 首站可望落腳高雄

收購新光金為何要補件？金管會說中信金少了這兩點

相關新聞

台指期 短線操作為宜

股期雙市昨（11）日開高走低，指數齊步多空震盪。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單增加762口、攀升至2.7...

權民搶百萬起跑 三亮點

經濟日報第15屆「權民搶百萬」正式啟動。由於本屆活動具有「豐富好禮、專家分享、素人分享」等三大亮點特色，昨（11）日正式...

壯大權證市場 券商總動員

台灣的權證市場發展，至今已超過20年了。期間隨著發行券商愈來愈多、發行商造市愈趨完善，加上政府政策的力挺支持，以及投資大...

鴻海、技嘉 權證四檔放閃

輝達H200在市場轉換需求持續提升，預期可填補下一代新平台遞延出貨的缺口，下半年將成為輝達AI晶片供貨主力，市場看好鴻海...

華碩、奇鋐 權證押長天期

今年下半年商用電腦可望出現換機潮，且疫情期間購買的電腦已近汰換潮、微軟Windows 10將於第4季終止服務等多重題材發...

全民權證／川湖 二檔有潛利

川湖（2059）第2季主要受惠於稼動率與產品組合轉佳，毛利率69.63%，大幅優於市場預期，歸屬母公司純益14.56億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。