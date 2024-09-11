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期貨商論壇／生技期 區間震盪

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 路透
生技示意圖。 路透

聯準會（Fed）釋放明確訊息，9月將迎來新一輪降息周期，只是降息的幅度以及速度尚未明朗。根據FedWatch的工具顯示，目前9月降息1碼的機率超過六成。值得關注的是，降息循環的啟動為生技產業帶來各方面的利多，包括資金成本降低，可獲得更多資金加快新藥物上市或技術突破的步伐，及估值提升和併購活動增多等，使生技類股在降息環境中，通常能夠獲得較好的表現，成為投資人關注的焦點。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，契約規模約21萬，保證金為新台幣15,000元，槓桿約14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨於4日跳空摜破月線後，近期在4,300點關卡附近震盪整理，雖然未再次探底，但也不見明顯拉抬，因此在出現長紅或長黑K棒前，短線維持區間震盪的機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技類股

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