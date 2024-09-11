期貨商論壇／半導體30期 有撐

網通晶片大廠博通執行長在法說會中強調，博通不能避免典型半導體下行周期的影響，但未來第4季將繼續復甦且持續至2025年，其中非AI晶片已經在第3季落底，而AI晶片則需求持續看好。

英特爾在美國政府支持及補貼之下，企圖發展自己的晶圓代工業務。英特爾最新一季財報顯示，晶圓代工業務虧損為28億美元，近日媒體報導英特爾打算分拆設計與製造業務，將3奈米以下的製程交由台積電（2330）代工，此舉表明台積電在半導體產業中不可取代的地位。

隨重要經濟數據塵埃落定，9月降息2碼的機率僅三成左右，代表市場已消化美國製造業採購經理人指數（PMI）與就業數據不佳的影響，接受未來經濟可能下滑、但在可控範圍。半導體產業在AI的潮流中前景依然看好，台積電技術領先主導地位短時間也無法撼動，在利率決議與美國總統大選紛擾的因素結束後，持續看好中長期的發展。

半導體30期貨近日處在相對低檔狹幅盤整，即使在整體行情不佳的情況下，下方似乎有支撐力道，讓收盤價不再破底，如果國際上沒有更大利空消息，暫時不會觸發進一步的賣壓，指數區間盤整用時間換取空間，等待市場氣氛轉佳。（凱基期貨提供）

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