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台指期 短線操作為宜

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（11）日開高走低，指數齊步多空震盪。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單增加762口、攀升至2.7萬口。展望盤勢，由於市場交易人氣退潮，台指期操作宜以短線為主，行情延續量縮震盪。

台股昨天呈現壓縮整理格局，加權指數終場下跌33點，收在21,031點，成交量2,348億元。期貨部分，台指期昨天收在平盤21,005點，價差方面，逆價差為26點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超63.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加417口至2,951口，其中，外資淨空單增加762口至27,727口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少142口至1,689口。

永豐期貨指出，由於股票期貨成交量前五名以後的交易口數甚至低於5,000口，顯示市場交易人氣退潮；而非農數據已經公布，預期美國CPI應會落在市場預測的範圍內，短線不見能使量能回溫的題材，無法判斷目前量縮震盪的盤勢會延續至何時。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為悲觀，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股4日空方壓力缺口仍在，目前月、季線呈現下彎，短線台股的反彈以悲觀看待。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,300點，月賣權最大OI落在21,050點。全月未平倉量put/call ratio值由0.97上升至1.07；VIX指數上升0.34至28.5。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相當。

周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

期貨 選擇權

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