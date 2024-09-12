壯大權證市場 券商總動員

台灣的權證市場發展，至今已超過20年了。期間隨著發行券商愈來愈多、發行商造市愈趨完善，加上政府政策的力挺支持，以及投資大眾的積極參與，使得市場越發蓬勃發展，現已形成投資市場重要的「權（全）民運動」。

證交所董事長林修銘／精進措施 活絡交易

證交所董事長林修銘 （本報系資料庫）

國內權證市場日益茁壯，臺灣證券交易所攜手證券商合作功不可沒。期許與各界共同努力，使權證市場更為蓬勃發展，未來將持續推出簡化權證申請、數位化及無紙化的精進措施，希望能幫助發行人提升權證發行作業的效率、減輕發行人的發行成本、提高資料的正確性，並節省大量紙張使用。

在主管機關、證交所以及券商公會共同努力下，權證避險股票降稅案自2023年11月起正式實施，希望發行人享有優惠稅率同時，能將減少的避險成本回饋給投資人、提升權證造市品質；而投資人面對交易權證成本降低，將更有投資權證意願，對發行人、投資人、整體資本市場都有正面效益。期許各界持續共同努力，吸引更多投資人加入權證交易的行列，進而推升整體權證市場的交易量，使權證市場更為蓬勃發展。（蔡靜紋）

兆豐證董事長陳佩君／即時報價 制勝先機

兆豐證券董事長陳佩君 兆豐證券/提供

權證市場交易金額與人數持續增加，面對同一標的之眾多權證，權證新手往往難以篩選出合宜的權證。

面對權證投資人可能面臨的問題，兆豐證券在權證專屬網頁「兆豐權壘打」建置量價透明專區，讓投資人快速查詢兆豐權證即時報價情形，以及當日股價漲跌所對應的權證價格，讓投資人掌握制勝先機。

國內權證市場在主管機關、周邊單位持續完善相關政策規劃，新聞媒體舉辦競賽活動增添熱度，以及發行券商提升造市品質，並且持續辦理權證教育宣導下，權證市場蓬勃發展。

權證投資所需金額低，也成為小資族參與高價股的投資工具。當行情發展符合預期時，權證高槓桿特性可以增加獲利，提升資金運用效率；而若行情反轉，最大損失金額僅為權利金，可以有效進行資金控管。(廖賢龍)

元大證副董事長王義明／隱波不降 買賣安心

元大證券副董事長王義明 （本報系資料庫）

近年來已有不少投資人將權證納入常用投資工具，可與現股搭配成為不同的交易策略，以因應不同的盤勢變化。

面對市場多空不確定的局勢時，善用權證來多空操作，可提高投資績效，另一方面也可控制風險。提醒投資人進場前，應先充分理解權證特性及風險，並留意各券商造市風格，最重要的也要評估自身風險承受度，才能盡享權證放大投資報酬的好處。

元大證券長期堅持權證造市波動率穩定，並於網站公開每檔元大權證從掛牌以來的「造市委買波動率」，讓投資人透過試算器，就能掌握每一檔元大權證的合理價格，報價看得見，買賣才安心，選擇「隱波不降」的權證，才能確保投資權益。

元大權證品牌一直都是多數投資人的首選，為持續推廣元大權證「隱波不降」的堅持，近期也推出行銷活動。(周克威)

群益金鼎證總經理李文柱／多空操作 應對波動

群益金鼎證券總經理李文柱 （本報系資料庫）

今年前八月台股經歷了顯著的波動。盤勢劇烈變化正可以讓投資人感受到權證的優點；權證具有多空雙向特性可靈活應對市場變化；面對台股中高股價愈來愈多，小資族也可透過權證操作，不致錯失投資良機。期待主管機關可以給予更多鼓勵及教育投資人機會，讓權證市場有更大的成長空間。

投資者可以藉由回檔來重新審視和調整手上的投資部位，為未來的市場波動做好準備；除現貨部位的調整，投資者還可以善用權證的多空雙向特性來進行操作。

權證的槓桿特性，也讓投資者可以較小的資金參與市場，從而提高操作的效率和靈活性。若市場上缺乏明顯的主流個股，投資者可以考慮利用指數型權證或ETF權證進行操作。(高瑜君)

永豐金證總經理張李章隆／獨特優勢 三點吸金

永豐金證券總經理張李章隆。記者曾學仁／攝影

台灣權證市場作為金融投資的一個重要領域，相較於其他金融市場如現貨、期貨及ETF，具有獨特的優勢。這些優勢使得權證在台灣金融市場中占有一席之地，並吸引眾多投資者的關注和參與。

首先，權證具有槓桿效應，投資者可以用較少的資金獲得更大的投資收益潛力。投資權證不需要繳納保證金，風險更加可控。

其次，權證的多樣性優於其他商品。與ETF相比，權證的種類更為豐富，投資者可以根據自身需求選擇不同標的、到期日和履約價的權證。第三，權證市場的靈活性較高。權證發行商可以快速回應市場需求，推出新產品。

台灣權證市場憑藉其獨特的槓桿效應、產品多樣性、市場靈活性、策略多元化，為投資者提供多元化投資選擇。(廖賢龍)

統一證董事長林寬成／小資參與 投資顯學

統一證券董事長林寬成 （本報系資料庫）

台股今年上半年一路長紅，並於下半年的7月11日攀上24,416點歷史新高，而後逐步拉回修正，並在8月5日一根長黑後迅速站回22,000點，緊接著9月由全球半導體企業領袖雲集的國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）拉開序幕，以及蘋果新品發表，讓以科技股為主旋律之一的台股注定有著熱鬧非凡的第3季末。

年輕人進入股市已成為趨勢。用小部位資金就可以參與高價股行情的權證，在主管機關與業界、媒體的大力推廣下，也慢慢成為投資新顯學，而參與者的年輕化，正是權證市場發展更進一步的好契機。

目前市場交投熱絡的標的多半都可以找到相對應的權證，且權證的發行條件愈來愈多元。以統一證來說，發行長天期權證的數量居市場之冠，就是想減緩時間價值減損的速度，讓年輕人對權證商品更有信心。(高瑜君)

國泰證董事長莊順裕／避險降稅 關鍵政策

國泰證券董事長莊順裕。 國泰證券／提供

權證作為一種衍生性金融商品，因交易價金低、進入門檻相對股票容易，且具以小搏大的特性，深受小資投資人喜愛。

根據證交所統計，截至2024年8月，台灣上市權證發行總數已達40,062檔，較去年同期大幅增長近三成，其中，國泰證券於權證領域深耕多年，年初至今已發行近1,900檔權證，成長幅度顯著。

隨著權證市場逐年蓬勃發展，國泰證券認為「權證避險降稅五年期優惠」扮演關鍵角色。2023年11月政策正式上路後，大幅降低發行券商的成本負擔，進而提供更多元的權證商品，使投資人有更多選擇，參與意願大幅提升，形成權證市場的良性循環，對於提升市場競爭力和活絡市場交易量皆有積極的影響。因此，國泰證券盼主管機關未來能持續給予支持，除避險降稅的政策優惠外，期望相關政策亦能與時俱進地推出。(王皓正)

凱基證總經理方維昌／資訊透明 公平待客

凱基證券總經理方維昌 （本報系資料庫）

台股自開放證券商發行認購（售）權證業務的27年來，制度與法規漸趨完善，連結標的具多樣化的主題，使得愈來愈多的投資人願意在股票外，嘗試接觸權證商品，懂得以權證搭配股票的投資組合進行布局。

凱基證券堅持提供投資人透明資訊及簡單的操作步驟，在凱基權證網首頁，提供盤中報價即時查詢及重要訊息提醒的功能，讓投資人明確了解凱基證券的造市價格，以避免買到偏離的價格，也可以安心的以公平價格賣回。

同時，提供最簡便的權證搜尋功能「權證一指通」，只要輸入標的代碼，單一步驟就能找到體質優良的權證；並設計「重要提醒」顯示權證條件遇到的特殊情況，讓投資人得以避開不適合操作的權證，以透明的資訊協助投資人免除券商造市的疑慮，專注在標的個股的走勢變化，才是權證投資的取勝之道。(盧宏奇)

中信證總經理林佳興／善用槓桿 創造獲利

中信證券總經理林佳興。 中信證券／提供

ETF成長動能強勁，吸引大量投資資金湧入，權證發行人亦掌握市場熱點，提供更多連結ETF標的之權證，讓投資人能透過權證多空操作皆宜與高槓桿特性，只需以小部分的資金比重，即可在更加波動的環境中，以ETF標的相關權證進行短線交易，可同時兼顧長短線的ETF交易需求。

權證市場於2023年底避險降稅施行後，權證發行人將交易成本支出降低部分轉透過兩種方式回饋投資人，一為增加權證發行量：藉由增加權證發行，讓投資人篩選權證時，能有更多的選擇。

二為權證買賣報價更加實惠：權證發行人透過更緊密的買賣報價，讓投資人利用權證捕捉標的漲跌更有效率。

投資人可以考慮利用權證多空操作皆宜的特性，利用權證槓桿效果創造倍數獲利。(崔馨方)

元富證總經理張清發／篩選標的 滿足市場

元富證券總經理張清發。 元富證券/提供

元富證券於2024年為提升權證規模以服務廣大投資人，較過往投入更多資源於權證市場，發行檔數較去年同期成長30%，流通在外檔數已突破4,000檔，積極擴大符合市場交易需求標的，涵蓋範圍包含交易熱絡個股、ETF及指數，讓投資人在今年熱門題材如AI族群及債券ETF等，都能在元富權證找到適合的標的與相關條件。

近年元富權證在主管機關的權證發行人評等皆為前五名的A級券商，深具市場口碑與肯定，顯示元富權證不僅努力提升標的範圍與權證條件的豐富性，同時創造充足的流動性與優良的造市品質，希望提供給市場投資大眾兼具廣度與深度的投資選擇，證明元富是權證投資的最佳品牌。(何佩儒)