兆豐證券攜手行政院南服中心 守護樂齡族聰明防詐　

為擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境，兆豐證券今年開始，攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，展開「兆豐育見高年級公益列車」系列講座，主動關懷壯世代及樂齡族群。

日前與「行政院南部聯合服務中心」合辦，以「健康理財」為題分享正確的投資觀念，並邀請警政署刑事局林書立科長宣導防詐，於中秋佳節前夕關懷投資大眾，更要提升民眾識詐力。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君重視公平待客的落實，更藉舉辦公益講座推廣金融知識，縮短不同年齡、不同地域間的金融落差，她表示，此次很榮幸與行政院南部聯合服務中心合辦，進一步擴大金融知識推廣的綜效，協助大眾聰明理財、守護資產。

兆豐證券總經理吳明宗致詞時表示，「公平待客精神」是兆豐證券的企業文化，要求同仁不僅要依據客戶需求提供適切的投資建議及風險警示，更需留意客戶交易行為是否異常而一起投入阻詐行動，近期，麻豆分公司的營業員成功攔阻客戶遭投資詐騙，阻詐金額為新台幣100萬元，並獲得台南市政府公開表揚。

這次講座由兆豐證券分公司經理人李松穎以「健康理財─好股好債好輕鬆」為主題，深入淺出分享正確的理財觀念及投資工具實作等；另由刑事局科長林書立解說金融詐騙的常見態樣、阻詐步驟及協防管道等，讓民眾了解日常生活中該如何識詐與防詐。

兆豐證券自今年4月與刑事局簽訂反詐騙MOU以來，與刑事局建立情資共享機制，多次通報社群媒體的偽冒帳號或假網址，避免民眾遭誤導受騙。

臺灣證券交易所今年8月中設立「反詐騙聯防行動專區」(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，由證券業者主動通報詐騙案例，申報態樣包含偽冒金融機構或其從業人員企圖勸誘投資人加入LINE群組，或誘使參與股票抽籤進行匯款詐騙、港仙股，甚至偽冒業者徵才企圖騙取個人資料等。

兆豐證券網站設有防詐騙宣導專區(https://www.megasec.com.tw/emegaTranAccessibility/antiFraud.do)提供防詐宣導資訊，如有任何受詐騙的疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢或查證。

兆豐證券特別提醒民眾對於各種匯款或交易請求務必提高警覺，牢記「不加陌生投資群組」、「不聽來源不明資訊」、「不用保證獲利APP或投資平台」的三不口訣，並且邀請民眾主動推廣識詐、阻詐的行動，將正確的防詐知識、詐騙態樣與親友分享，擴大反詐騙聯防行動。