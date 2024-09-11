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美債喜迎降息風潮 23檔投等債ETF價格創新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
美股9月魔咒來臨，美債喜迎降息風潮，海外投資等級公司債持續吸金，債券價格不斷被這波降息淘金熱潮推升。路透
美股9月魔咒來臨，美債喜迎降息風潮，海外投資等級公司債持續吸金，債券價格不斷被這波降息淘金熱潮推升。路透

美股9月魔咒來臨，美債喜迎降息風潮，海外投資等級公司債持續吸金，債券價格不斷被這波降息淘金熱潮推升，根據CMoney統計至11日止，共有23檔債券ETF價格創下今年以來新高紀錄。投信法人建議，現階段投資人選擇中長天期+投資等級的債券ETF，透過ETF可望完整跟上降息啟動後的債市多頭行情。

根據倫敦證券交易所數據統計，9月第一周結束後，上周共有60家投資等級企業發債，累積金額高達近820億美元，是自2020年5月以來發行最忙碌的一周，發行金額也衝上4年來新高，顯示企業為規避降息後利率下滑風險，提早發債籌資鎖住利率。另外許多投資級企業也趁降息前借新還舊，進行再融資，以償還未來2年將到期的債務，造成降息前企業搶發新債現象湧現、投資等級債券標的正炙手可熱。

新光投等債15+ETF（00775B）經理人王韻茹表示，Fed下周即將召開會議，市場普遍預期，這次將是自2020年新冠疫情以來的首次降息，市場關注的焦點將是降息幅度，以及是否能及時避免經濟衰退，加上11月還有美國總統大選，政治、經濟與利率三方交錯下，推升市場不確定升溫，股債波動難以避免，正吸引投資人先行卡位，同時追逐債券息收與資本利得雙贏，全力搶進投資等級債券ETF淘金。

市場人士預估，全台這波債券投資熱潮下，已不斷推升債券ETF價格節節高升，根據CMoney統計，今年以來共有23檔投資級債券ETF價格創新高，如果從近1個月期間來看，績效表現最好的前十名債券ETF中，含息報酬率都有4.5%以上表現，如果從今年以來各期間來看，表現最好的投資等級債券ETF，績效也全數翻正表現突出。

債券ETF 債市 美股

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