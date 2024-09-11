9月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌33.08點，收21031點。9月電子期收1114.55點，下跌1.10點，逆價差3.13點；9月金融期收2013點，下跌11點，正價差1.61點。
9月電子期以1114.55點作收，下跌1.10點，成交380口。10月電子期以1117.65點作收，上漲2.95點，成交4口。
電子現貨以1117.68點作收，下跌2.09點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差3.13點。
9月金融期以2013點作收，下跌11點，成交487口。10月金融期以2021.80點作收，下跌5.00點，成交7口。
金融現貨以2011.39點作收，下跌15.98點；9月金融期貨與現貨相較，正價差1.61點。實際收盤價以期交所公告為準。
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