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9月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北11日電

台北股市今天下跌33.08點，收21031點。9月電子期收1114.55點，下跌1.10點，逆價差3.13點；9月金融期收2013點，下跌11點，正價差1.61點。

9月電子期以1114.55點作收，下跌1.10點，成交380口。10月電子期以1117.65點作收，上漲2.95點，成交4口。

電子現貨以1117.68點作收，下跌2.09點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差3.13點。

9月金融期以2013點作收，下跌11點，成交487口。10月金融期以2021.80點作收，下跌5.00點，成交7口。

金融現貨以2011.39點作收，下跌15.98點；9月金融期貨與現貨相較，正價差1.61點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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