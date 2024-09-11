期貨商論壇／生技期 題材支撐

預期美國聯準會宣布降息後，近期所公布的數據也開始影響市場對美國經濟衰退的討論程度，行情震盪幅度大，但從上周公布的相關數據並從聯準會沃勒的發言表示，市場似有過多的擔心，原本Fed WATCH顯示9月有近四成的機會降息2碼，但公布完失業率後降息1碼的機率達七成，後續美日央行會議，是近期重點。

此外，本周三賀錦麗也將跟川普首次進行總統辯論，尚未舉辦總統辯論會前川普的民調贏賀錦麗1%，辯論後續的民調須持續關注。

在台股方面，由於美股的震盪劇烈，整體行情有如大怒神，操作不易，但在生技指數上仍是比大盤強勁。在生技的權值股上，如藥華藥及中天集團的合一，近期除了營收持續創新高外、新冠的新藥在二期臨床也達標，也讓股價較為支撐，相較主流的AI類股則表現也是好上許多，但仍需注意這兩周未來所公布的數據及會議，行情較為震盪，投資者須謹慎小心。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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