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期貨商論壇／台積期 後市有壓

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國8月非農就業新增人數不如市場預期，顯示經濟仍面臨衰退風險。市場關注台灣時間11日的美國總統候選人賀錦麗與川普的首場辯論。由於近期美國就業數據滑落，經濟呈現疲態，市場預期「經濟政策及貨幣政策」將是焦點議題，投資人期待兩黨政策有利多釋出。

另外，蘋果發表新款iPhone 16、Apple Watch、升級版AirPods和Mac Mini。儘管加入人工智慧軟體Apple Intelligence，但產品缺乏革命性改革，股價表現平淡；此外，市場對經濟衰退的擔憂仍存在，台股回檔壓力仍重，預期股市仍可能回檔打第二支右腳，短線需留意停損賣壓。

台股目前量能萎縮，市場追價信心不足，金融市場處於一個有不確定性的動盪時刻，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空及台股的空方趨向，恐衝擊台積電期貨的近期表現。

曹富凱表示，綜合技術面及籌碼面，台股呈現量縮，外資近日在期貨的空單仍處高水位，顯示外資居高思危的心態仍濃厚。台股目前上檔較大壓力點在月線及月線附近的缺口，加上10日線下彎及外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台股目前仍然在月線下整理，預期未來整理數周後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）

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台股 期貨交易 美國

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