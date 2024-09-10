聚陽喊衝 挑中長天期

台股在市場對美國經濟前景出現疑慮，股市趨於震盪之際，投資焦點轉向基本面，其中，市場看好下半年營運的聚陽（1477）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

聚陽隨著下半年客戶補庫存需求出現，產能將供不應求下，市場預期，營收將維持穩定增長的趨勢，其中，展望第3季，觀察Gap第1季庫存金額19.5億美元，已降至2015年以來最低水準，流行服飾補庫存需求將陸續出現，Gap、Kohl′s訂單需求提升，市場看好聚陽本季營收預期將逐月增長，有望突破百億元水準。

市場估計聚陽第3季營收101.4億元，季增31.8%、年增9.4%，預估毛利率較上季成長至26.5%，每股純益（EPS）約5.2元。

展望第4季，受惠運動服飾補庫存將陸續出現，且聚陽第3季訂單全滿，客戶改下單至第4季，因此，接單狀況同樣良好，須尋求外包產能因應，目前第4季外包比例約7.5%，公司將持續尋找外包廠商合作，計畫拉升外包比例至10%下，市場預估單季營收93.9億元，季減7.3%、年增15.6%，毛利率持續增長至26.8%，稅後純益11.9億元，季減7.5%、年增30.5%，EPS達4.8元，全年稅後純益44.6億元、年成長11.9%，EPS為18.1元。

展望明年，隨日系客戶Fast Retailing計畫於全球持續展店，美系客戶Gap、Kohl′s、Dick′s訂單亦有望維持穩定增長，聚陽將持續迎來補庫存需求下，市場預估全年EPS增至21.1元。

權證發行商建議，看好聚陽後市的投資人，可挑價內外20%內、有效天期逾120天的商品。