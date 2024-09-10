快訊

輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聚陽喊衝 挑中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在市場對美國經濟前景出現疑慮，股市趨於震盪之際，投資焦點轉向基本面，其中，市場看好下半年營運的聚陽（1477）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

聚陽隨著下半年客戶補庫存需求出現，產能將供不應求下，市場預期，營收將維持穩定增長的趨勢，其中，展望第3季，觀察Gap第1季庫存金額19.5億美元，已降至2015年以來最低水準，流行服飾補庫存需求將陸續出現，Gap、Kohl′s訂單需求提升，市場看好聚陽本季營收預期將逐月增長，有望突破百億元水準。

市場估計聚陽第3季營收101.4億元，季增31.8%、年增9.4%，預估毛利率較上季成長至26.5%，每股純益（EPS）約5.2元。

展望第4季，受惠運動服飾補庫存將陸續出現，且聚陽第3季訂單全滿，客戶改下單至第4季，因此，接單狀況同樣良好，須尋求外包產能因應，目前第4季外包比例約7.5%，公司將持續尋找外包廠商合作，計畫拉升外包比例至10%下，市場預估單季營收93.9億元，季減7.3%、年增15.6%，毛利率持續增長至26.8%，稅後純益11.9億元，季減7.5%、年增30.5%，EPS達4.8元，全年稅後純益44.6億元、年成長11.9%，EPS為18.1元。

展望明年，隨日系客戶Fast Retailing計畫於全球持續展店，美系客戶Gap、Kohl′s、Dick′s訂單亦有望維持穩定增長，聚陽將持續迎來補庫存需求下，市場預估全年EPS增至21.1元。

權證發行商建議，看好聚陽後市的投資人，可挑價內外20%內、有效天期逾120天的商品。

營收 聚陽

延伸閱讀

志聖、均豪 瞄準長天期

00937B最新配息公告 9/20最後買進日、9/23除息

台積、聯發科 挑長天期

川湖、中砂 挑中長天期

相關新聞

台指期 震盪格局看待

股期雙市昨（10）日回檔修正，盤中指數震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少1,132口、降至2....

期貨商論壇／台積期 後市有壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國8月非農就業新增人數不如市場預期，顯示經濟仍面臨衰退風險。市場關注台灣時間11日的美國總統...

期貨商論壇／生技期 題材支撐

預期美國聯準會宣布降息後，近期所公布的數據也開始影響市場對美國經濟衰退的討論程度，行情震盪幅度大，但從上周公布的相關數據...

崇越、樺漢 認購耀眼

台股現階段盤勢震盪激烈，主因技術面轉差、消息面變數多，多方不敢貿然發動攻勢，但等技術面調整完畢且消息明朗後，多頭可望重掌兵符；因此，8月營收創新高、基本面佳的個股，將成為多大盤反攻的先鋒，相關權證可伺機布局。

金像電、嘉澤 四檔搶鏡

受惠AI相關產品出貨，金像電（2368）、嘉澤（3533）8月營收雙雙創下單月新高，法人樂觀看待金像電與嘉澤下半年營運表...

聚陽喊衝 挑中長天期

台股在市場對美國經濟前景出現疑慮，股市趨於震盪之際，投資焦點轉向基本面，其中，市場看好下半年營運的聚陽（1477）等個股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。