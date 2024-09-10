全民權證／譜瑞 押價內外15%

譜瑞-KY（4966）因AI PC市場的助攻，USB4 Retimer產品的滲透率提升，對營收成長帶來積極影響。法人投資評等上調至「買進」，預計第3季營收有機會季增19%，第4季營收有望延續增長。

法人表示，儘管受到面板驅動IC價格競爭的影響，但隨著譜瑞逐步退出該市場，毛利率的壓力也將有所緩解。此外，目前的股價遠低於之前執行庫藏股買回時的均價846~857元，具備吸引力。第3季受益於USB4 Retimer技術在AI PC和iPad市場的持續強勁需求，營收將持續成長。

權證發行商建議，看好譜瑞-KY後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外15%以內、逾剩餘天數90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元富證券提供）

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