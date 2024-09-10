聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／譜瑞 押價內外15%
譜瑞-KY（4966）因AI PC市場的助攻，USB4 Retimer產品的滲透率提升，對營收成長帶來積極影響。法人投資評等上調至「買進」，預計第3季營收有機會季增19%，第4季營收有望延續增長。
法人表示，儘管受到面板驅動IC價格競爭的影響，但隨著譜瑞逐步退出該市場，毛利率的壓力也將有所緩解。此外，目前的股價遠低於之前執行庫藏股買回時的均價846~857元，具備吸引力。第3季受益於USB4 Retimer技術在AI PC和iPad市場的持續強勁需求，營收將持續成長。
權證發行商建議，看好譜瑞-KY後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外15%以內、逾剩餘天數90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言