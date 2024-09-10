全民權證／胡連 瞄準逾90天

胡連（6279）8月營收月增11.9%、年增10.6%，預估稅後純益2.9億元，季增3.4%、年增3.7%，每股純益（EPS）2.9元。主要是因為中國、歐美、越南等市場恢復增長，毛利率表現平穩。

市場預估胡連今年營收年增逾一成，主要動能來自於中國銷售優於預益，且客戶滲透率持續提升、高頻高壓產品多來自於中國客戶，預估中國市場營收年成長15~20%；北美鏟雪車客戶庫存去化告一段落，營收明顯回升；歐洲市場接獲新線束訂單，營收將年增50%且後續動能可期；台灣市場受惠於電動巴士線束出貨，且開發連接器新案，營收可望年增。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期90天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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