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金像電、嘉澤 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
金像電董事長楊承澤。 聯合報系資料照
金像電董事長楊承澤。 聯合報系資料照

受惠AI相關產品出貨，金像電（2368）、嘉澤（3533）8月營收雙雙創下單月新高，法人樂觀看待金像電與嘉澤下半年營運表現。

在基本面帶動下，可望推升股價表現，投資人可透過權證以較低成本，逢低介入布局。

根據統計，金像電8月營收35.7億元，創歷史新高；累計前8月營收256.2億元，同步寫下新紀錄。法人預估，第3季金像電台灣廠產值將仍有兩位數成長，稼動率維持滿載。

下半年對於伺服器與高階交換機業務展望樂觀，AI伺服器占比也將持續提升，800G交換機預估第3季放量，維持AI伺服器及800G交換器帶動平均層數提升的看法。

嘉澤則受惠筆電與伺服器業務進入出貨旺季，加上新產品滲透率提升，平均出貨單價（ASP）提升，8月營收27.2億元，創單月新高，月增6.6%，年增23.4%。累計前8月營收190.4億元，年增21.1%。

法人分析，AI推升新CPU平台滲透率與利潤率，有鑑於下半年到明年伺服器新平台滲透率將持續提升，預估嘉澤伺服器今、明兩年的營收將年增70%、55%。在新品方面，包括新的插槽（Socket）、DDR5、PCIe Gen5、USB4等滲透率都會提升，因此上修嘉澤下半年營利率預估。另外用於美系大廠的AI伺服器水冷快接頭新品，開發進度符合預期，期待在明年上半年貢獻營收。

權證發行券商建議，看好金像電、嘉澤後續表現的投資人，可挑選價內外15%以內，距到期日90天以上的相關認購權證介入。

伺服器 嘉澤 營收

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