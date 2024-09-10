崇越、樺漢 認購耀眼

今日主題 台股現階段盤勢震盪激烈，主因技術面轉差、消息面變數多，多方不敢貿然發動攻勢，但等技術面調整完畢且消息明朗後，多頭可望重掌兵符；因此，8月營收創新高、基本面佳的個股，將成為多大盤反攻的先鋒，相關權證可伺機布局。

台股近期受國際股市影響震盪，而隨著8月營收公布之後，營收創新高且基本面穩健的個股可望成為後市多頭反攻的先鋒。例如崇越（5434）、樺漢（6414）等股持續受法人關注，在大盤震盪期間，可透過資金門檻低的權證參與行情。

國際半導體展上周落幕，台積電強調未來十年半導體產業的成長將由高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）驅動，預計這兩者將占半導體業營收的40%。緊隨其後的是通訊（30%）、汽車（15%）、物聯網（15%）及其他領域（5%）。

營收創高概念股相關權證

台積電提到，在HPC和AI領域中，CoWoS和SoIC將扮演關鍵角色，而先進封裝技術的關鍵在於如何提升產能，因此隨著封裝自動化、標準化及製程監控的逐步建立，本土供應鏈將變得更加重要。

隨著AI推動先進製程需求增加，崇越積極展示與此相關的產品，如CoWoS封裝膠、散熱材料及薄膜材料。

此外，針對高頻應用，公司推出高耐熱、低介電的石英布產品，以應對資料中心快速增長的散熱需求。崇越還提供包括冷卻液分配裝置、浸入式散熱合成油等液冷解決方案，適合各類高效能需求的客戶。

另外，在工業自動化在各個產業領域的應用也逐漸擴大。近期的工業自動化展會展示了具備數據分析與自主學習能力的設備與機器人，其中包括機械手臂、協作型機器人、自主移動機器人，以及 AI 應用與系統整合等。

展望2025年，隨著AI技術逐漸成熟並在企業端普及，邊緣AI的應用將更加流行，預計工業自動化的效率和速度將進一步提升。

其中，樺漢與NCR結盟，ODM業務表現強勁，並於今年併購德國KATEK，以進一步強化其智慧產業解決方案，將有助於其高毛利率的ESaaS業務發展，後市競爭力可期。

權證發行商建議，看好崇越、樺漢等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上的商品介入。