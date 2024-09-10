快訊

蘋果新品懶人包／7大新品一次看！iPhone 16「快到沒對手」、AirPods全系列更新、手錶史上最大

期貨商論壇／永續期 靈活運用

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

ISM製造業數據公布後，引發市場對於經濟衰退的擔憂，科技股由NVIDIA與台積電領頭下殺，而台灣市場狀況更為慘烈，台灣VIX由高處48回檔至21後，再度彈升至接近30，顯示市場本以為單腳V轉已經修正完畢，又再次被激化。究竟市場在擔心什麼，投資人應該要避險嗎？

這次新增非農其實是個不差的數字。美國8月新增14.2萬份就業，對比前期8.5萬和預期的16.5萬。失業率從4.3%輕微回落到4.2%，時薪成長較上季加速到0.4%。數據遠低於過去12個月的熾熱水平，顯示勞工市場已經出現放緩，又比之前兩個月高，顯示就業市場回歸正常水準。

非農數據公布後卻豬羊變色，成為美股屠宰場，市場似乎仍擔心賀錦麗的辯論表現（10日）、及聯準會（Fed）在9月會議的降息碼數是1碼或2碼。若是不至於降息2碼，屆時焦慮的情緒或將緩解，目前看來先蹲後跳的機率是有的。

空手的投資人，若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，做好資金管控。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易

延伸閱讀

川普、賀錦麗10日正面交鋒 辯論風格形成鮮明對比

華郵綜合123份民調結果曝光！賀錦麗支持趨緩 搖擺州與川普打平

美選辯論倒數3日！賀錦麗喊「準備好了」但近3成選民不熟她

美大選辯論前民調 賀錦麗聲勢稍降、川普支持度穩固

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（9）日回檔修正，指數齊步震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加566口、攀升至2.8萬...

期貨商論壇／永續期 靈活運用

ISM製造業數據公布後，引發市場對於經濟衰退的擔憂，科技股由NVIDIA與台積電領頭下殺，而台灣市場狀況更為慘烈，台灣V...

期貨商論壇／亞光期 潛利十足

亞光（3019）專注於高階車載鏡頭、手機鏡頭升級技術，及VR/AR市場的拓展，顯示出明顯的成長潛力。車載鏡頭是亞光近年來...

雙鴻、乙盛 押長天期

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後勢將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考雙鴻（3...

精材、聖輝 四檔帶勁

台股昨（9）日早盤一度失守21,000大關，不過盤中跌幅漸縮，終場跌290點、收21,144點。盤面上如CoWoS概念股...

全民權證／萬海 挑價內外5%

萬海（2615）指出，紅海危機沒有改變，亞洲區間的傳統旺季到來，再加上大陸十一長假、歐美聖誕節及新年假期出貨的高峰報到，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。