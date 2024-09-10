期貨商論壇／永續期 靈活運用

ISM製造業數據公布後，引發市場對於經濟衰退的擔憂，科技股由NVIDIA與台積電領頭下殺，而台灣市場狀況更為慘烈，台灣VIX由高處48回檔至21後，再度彈升至接近30，顯示市場本以為單腳V轉已經修正完畢，又再次被激化。究竟市場在擔心什麼，投資人應該要避險嗎？

這次新增非農其實是個不差的數字。美國8月新增14.2萬份就業，對比前期8.5萬和預期的16.5萬。失業率從4.3%輕微回落到4.2%，時薪成長較上季加速到0.4%。數據遠低於過去12個月的熾熱水平，顯示勞工市場已經出現放緩，又比之前兩個月高，顯示就業市場回歸正常水準。

非農數據公布後卻豬羊變色，成為美股屠宰場，市場似乎仍擔心賀錦麗的辯論表現（10日）、及聯準會（Fed）在9月會議的降息碼數是1碼或2碼。若是不至於降息2碼，屆時焦慮的情緒或將緩解，目前看來先蹲後跳的機率是有的。

空手的投資人，若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，做好資金管控。

（統一期貨提供）

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