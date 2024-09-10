期貨商論壇／亞光期 潛利十足

亞光（3019）專注於高階車載鏡頭、手機鏡頭升級技術，及VR/AR市場的拓展，顯示出明顯的成長潛力。車載鏡頭是亞光近年來的主要成長動能之一。該公司已成功進入美國電動車大廠特斯拉的供應鏈，同時也打入歐美一線車廠，訂單能見度已經延伸至第4季度。

手機鏡頭一直是亞光的重點布局領域之一，尤其是多片稜鏡黏合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭等技術，這些創新技術目前處於送樣階段，未來有望進一步擴大市場分額。此外，亞光也積極發展Metalens技術，未來應用範圍包括手機的臉部辨識及AR的ave Guide技術。

影像感測模組需求回升，是推動亞光獲利增長的另一重要關鍵因素。事實上，隨市場回溫，亞光在數位相機市場的業務也逐漸回穩。由於有多家日本大廠退出市場，亞光提供的隨身型數位相機光學變焦解決方案，已在市場上取得更多分額，預計今年總出貨量逾100萬台。

擴展策略部分，亞光目前正積極擴展海外生產基地，尤其是菲律賓廠。該廠擴建不僅將生產車載鏡頭，還將新增雙重望遠鏡頭的生產線，滿足未來市場需求。

亞光隨著車載鏡頭、手機鏡頭升級技術和影像感測模組需求的持續增長，有望在2024年創下十多年來的最佳營運表現。

（兆豐期貨提供）

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