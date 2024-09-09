全民權證／萬海 挑價內外5%

萬海（2615）指出，紅海危機沒有改變，亞洲區間的傳統旺季到來，再加上大陸十一長假、歐美聖誕節及新年假期出貨的高峰報到，貨櫃輪從現在開始旺到2025年，展望樂觀。

萬海認為，亞洲-美東才剛開始進入旺季，需求相當強勁，萬海的亞洲-美東線營運非常正常，也沒有減班情況，馬士基減少美東線投入，市場運力減少，勢必對於艙位供給造成壓力。此外，美國降息正在醞釀中，所以美國通膨的壓力已緩解，全球經濟貿易量將持續增溫，市場貨量也會跟著增加。

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