全民權證／智崴 兩檔有看頭

智崴（5263）在手訂單有20億元以上，隨著客戶在疫後營運逐漸改善，客戶的資本支出未來二年將恢復至疫情前水準，加上新客戶開拓，2026年有機會迎接爆發性成長。

除了既有客戶外，智崴計畫在高雄的橋頭科學園區設廠，總投資金額預計達20億元。由於競爭對手在疫情這段期間因營運不善財務上已出現問題，法人樂觀期待智崴取得大型客戶專案的機率很高，預估2026年有機會開始貢獻營收。另一方面，公司內容數量持續提升並推廣訂閱制以及軟硬結合的完整解決方案，整體而言，2026年將迎來爆發性成長。

若看好智崴後市，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證。（永豐金證券提供）

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