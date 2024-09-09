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全民權證／奇鋐 選逾三個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
奇鋐相關權證
奇鋐相關權證

奇鋐（3017）及小金雞富世達均具高成長及多重話題，包括液冷式散熱、三折可折疊手機、AI 手機、電動車散熱等。最新消息是AI伺服器水冷關鍵元件快接頭（UQD）由富世達搶到頭香，獲得ODM客戶驗證，激勵奇鋐昨（9）日一掃先前拉回陰霾，股價逆勢開低走高，終場上漲34元收545元，漲幅達6.6%。

奇鋐最主要題材還在於AI相關應用，據投顧法人訪查，2025年水冷機櫃NVL 36約可抓5萬櫃，水冷板+分歧管產值400億台幣；含CDU 液冷產值約1500億，奇鋐商機龐大。

權證發行商表示，投資人如看好奇鋐可逢低切入，可挑選價內外10%以內、90天期以上權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

奇鋐 權證

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