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精材、聖輝 四檔帶勁

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
精材、聖暉*相關權證
精材、聖暉*相關權證

台股昨（9）日早盤一度失守21,000大關，不過盤中跌幅漸縮，終場跌290點、收21,144點。盤面上如CoWoS概念股的精材（3374）、聖暉*（5536）逆勢收紅。發行券商建議，對於CoWoS類股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

精材的第一大客戶就是台積電，占精材營收比重七成以上。法人指出，由於精材的業務大都是客製化專案為主，因此需視客戶量產時程，營收變動幅度大。第3季是產業傳統旺季，下半年迎接新手機備貨旺季，預期3D感測元件封裝與12吋晶圓測試需求將上揚。

此外，精材在車用影像感測器需求持平，消費性感測CIS急單較多，但長期需求能見度仍未明朗；預期整體影像感測器封裝將在下半年溫和回升，2025年則在大股東新單挹注下，看好獲利將明顯向上。

聖暉*第3季在手訂單案量維持高水位，因台灣新接專案自下半年陸續動工，將進一步推升營運表現。另一方面，聖暉在布局東南亞已超過十年，已有相對完整的供應鏈，而且沒有和外企合資成立公司，在泰國有服務PCB廠、車用電子產業的客戶。馬來西亞與新加坡則是半導體產業客戶；越南跟柬埔寨是傳產的重鎮。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的精材、聖暉*相關認購權證，擴大獲利空間。

權證 聖暉

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