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雙鴻、乙盛 押長天期

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
雙鴻董事長林育申。 記者蕭君暉／攝影
雙鴻董事長林育申。 記者蕭君暉／攝影

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後勢將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考雙鴻（3324）、乙盛-KY（5243）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

雙鴻AI伺服器水冷布局傳捷報，繼水冷板（Cold Plate）後，冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管（CDM）也獲得ODM與雲端服務供應商（CSP）客戶認證，明年上半年大量出貨，藉此擴大供應水冷關鍵零組件，今年下半年營運維持「季季高」不變，明年業績會比今年更好。

雙鴻、乙盛-KY相關權證
雙鴻、乙盛-KY相關權證

雙鴻指出，近期AI伺服器供應鏈缺料問題已逐步緩解，預估8、9月出貨力道將逐月恢復，第4季攀上全年營運高峰，明年CDU、CDM等水冷關鍵零組件加入出貨行列後，營運動能將更強。

雙鴻第2季毛利率、營益率、淨利率分別為28.39%、16.04%、14.8%，不僅三率三升，且同步寫歷史新高，單季每股純益則衝上7.24元；上半年每股純益11.64元，較去年同期幾近翻倍成長。

乙盛-KY今年第2季稅後純益1.36億元，季增34.6%、年減35%，為三季來最佳，每股純益0.81 元，優於預期。展望本季，法人預期，隨車載及網通伺服器拉貨動能延續，有望攀全年高峰。

乙盛累計今年上半年稅後純益2.37億元，年減36%，每股純益1.41元。

凱基證券建議，若投資人看好此兩檔，可以選擇優良的權證投資，權證條件以挑價內外15%以內、有效天期150天以上為主。

每股純益 雙鴻

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