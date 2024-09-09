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9月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北9日電

台北股市今天下跌290.75點，收21144.44點。9月電子期收1119.00點，下跌14.60點，逆價差4.52點；9月金融期收2017.20點，下跌11.60點，逆價差3.34點。

9月電子期以1119.00點作收，下跌14.60點，成交842口。10月電子期以1070.50點作收，下跌63.30點，成交2口。

電子現貨以1123.52點作收，下跌17.34點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差4.52點。

9月金融期以2017.20點作收，下跌11.60點，成交541口。

金融現貨以2020.54點作收，下跌18.86點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差3.34點。實際收盤價以期交所公告為準。

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