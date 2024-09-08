期貨商論壇／黃金期 展望向上

美國8月製造業採購經理人指數（PMI）連續二個月低於50以下，創下今年最低值，另外，ISM製造業指數為47.2，已連續五個月處在低迷期，使得市場預期經濟處於衰退，也讓美國聯準會在本月利率決策會議出現降息2碼的可能性。

各項經濟數據將影響聯準會接下來的降息策略，導致近期美元偏弱，也讓以美元計價的黃金期貨價格，維持在高檔位置震盪整理。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至5日止，黃金持有量為862.7公噸，顯示出ETF基金從6月中旬過後，黃金持有量就開始逐漸增加持有量，在法人持續增加部位情況下，也支撐黃金價格逐步走高。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位，持續加碼，最新資料統計到8月27日為止，多單口數來到294，445口，再創歷史新高的持倉量，接近30萬口，近期在非商業交易人積極操作情況下，黃金期貨的盤勢仍然維持多頭格局。

從技術面來看，價格在8月20日創歷史新高後，隨即進入橫盤整理，雖然一度跌破月線位置，但皆能快速回到月線之上，顯示出支撐力道強勁，然而近期在美元走弱帶動下，黃金期貨價格再度站上各期均線，將有機會挑戰歷史高點。（華南期貨提供）