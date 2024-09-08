期貨商論壇／航運期 緊盯運價

經濟日報／ 記者周克威整理
航運期，緊盯運價。 （路透）
航運期，緊盯運價。 （路透）

聯準會利率決策會議即將登場，主席鮑爾雖未在全球央行年會提及漸進式降息，為9月一次降息2碼增添想像空間，美債殖利率明顯轉弱，反應市場對於降息的預期，FedWatch降息1碼的機率超過50%。

考量聯準會已表示通膨趨緩確立，市場觀望未來降息路徑下，台股近期量能明顯壓縮，市場觀望氣氛濃厚。留意後續FOMC不確定性結束後，指數放量突破的方向。

由於近期運價有所回落，加上「紅海危機」等利多航運的題材討論度下降，航運類股並不受資金青睞，整體類股呈現量縮震盪格局，資金明顯流向機器人、矽光子與先進封裝等熱門電子類題材。

不過，第4季是美國傳統消費旺季，包括感恩節、耶誕節購物旺季，迎來相關3C產品出貨潮，有利於航運業者的營收成長，若年底美國民眾能維持穩健消費力道，有望支持運價回升。

且從季節性角度來看，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）每年第4季確實表現較佳，若單獨觀察12月的則更加明顯，投資人可多加留意第4季的運價變化。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。（永豐期貨提供）

期貨交易 降息

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