台指期 未見止跌訊號

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股6日上漲247點，收在21,435點，累計全周下跌832點。圖／聯合報系資料庫
台股6日上漲247點，收在21,435點，累計全周下跌832點。圖／聯合報系資料庫

台股上周五（6日）上漲247點，收在21,435點，累計全周下跌832點。觀察上周五股票期貨成交狀況，除新光金（2888）與大小台積電股期，沒有任何一檔股票期貨成交量超過萬口，成交量平淡，市場觀望氣氛濃厚，期貨商表示，留意今日領先現貨開盤的日、韓股市與台指期走勢。

台指期上周五上漲133點至21,316點，逆價差為116.19點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,467口至4,685口，其中外資淨空單增加1,862口至27,531口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,015口至2,208口。

上周五外資現貨由賣轉買，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為六千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資上周五期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股多空持續在半年線上下拉鋸，目前在台股上漲量能不足下，短線反彈仍可以保守方式操作。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高震盪格局，盤中一度翻黑回測21,000點關卡，隨著逢低買盤進場拉抬，指數力守於紅盤之上，終場指數上漲，以十字紅K棒作收。目前指數仍然是在底部打底的階段，尚未出現明顯止跌訊號，因此在指數重新站回半年線前，短線建議先保守看待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在13,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.06，VIX指數上升0.03至27.89；外資台指期買權淨金額0.34億元、賣權淨金額1.3億元，整體選擇權籌碼面中性。

台指期 期貨 選擇權

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